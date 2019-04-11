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Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor

Van'da elleri tetikte görev yapan jandarma ekipleri, vatan için elleri tetikte görev yaparken geleceğin teminatı olan öğrencilerin yüzünü güldürmeyi de ihmal etmiyor.

DHA | 11.04.2019 - 16:14..
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Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, hayata geçirdiği çalışmalarla çocukların mutluluğuna mutluluk katılıyor.

KAPI KAPI GEZİP HEDİYE DAĞITIYORLAR

Jandarma ekipleri, bahar mevsimine rağmen kar kalınlığının kırsalda hala bir metreden fazla olduğu Bahçesaray’da çocukların yüzünü güldürmek, minik ellerini ve bedenlerini ısıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kırsal kesimlerde tespit edilen çocuklar için temin edilen hediyeler, kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor.

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor

MİNİKLERDEN ASKER SELAMLI TEŞEKKÜR

Terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde eden ve kurduğu iletişim sonucunda vatandaşın gönlünde taht kuran jandarma ekipleri, Bahçesaraylı çocukları geleceğe hazırlamak adına da önemli çalışmalar yürütüyor. Temin ettikleri hediyelerle birlikte çocuklara tatlı ve çikolata da ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyerek çözüm üretiyor. Asker ağabeylerinden hediyelerini alan minik çocuklar ise, bir asker edasıyla esas duruşa geçerek verdikleri selamla teşekkürlerini dile getiriyor.

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor


24 SAAT NÖBETTELER

Zorlu şartlar altında görev yapan ve Bahçesaray ilçesini terörden temizleyen jandarma ekipleri, 24 saat ülkenin güvenliği için eli tetikte nöbet tutarken, kendilerinden sonra nöbet kulelerini teslim edecekleri öğrencilerle sohbet edip oyun oynamayı da ihmal etmiyor.

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor

Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor


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