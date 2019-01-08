Jandarma ekipleri karları küredi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, karla amansız mücadele gözler önüne seriliyor. Jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında bulunduğu bölgelerde kar metrelerce yükselirken, ekipler kar küreme yaparak operasyonlarını sürdürüyor.

Jandarmanın karla mücadelesi İZLE

KAR KIŞ YOK, TERÖRLE MÜCADELE VAR

Azim ve karalılıkla, soğuğa aldırış etmeden, vazgeçmeden ve milletin duasıyla terörle mücadeleye devam jandarma ekiplerinin, kar yağışının ardından yaptığı çalışmalar videoya alındı. Bu görüntüler, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Videoyu paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı takipçilere ise şu mesajı verdi:

“Soğuk yok, al bayrağın sıcaklığı var, Yorgunluk yok, azim ve kararlılık var, Vazgeçmek yok, milletimizin duası var, Kar kış yok, terörle mücadele var!”

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