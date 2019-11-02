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Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara düzenlenen operasyonda yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA | 02.11.2019 - 12:21..
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Dereköy Köyü Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi teröristlere ait barınak, sığınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla "KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu” düzenlendiği belirtildi.

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütlerinin kış üslenmesini engellemeye yönelik, 29-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonda, çok sayıda silah ve örgütsel dökümanın ele geçirildiğinin ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİNE EL KONULDU

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 12 ayrı noktada 3 sığınak, mağara ile 5 barınak tespit edilmiş, söz konusu mağara ve sığınaklarda yapılan arama sonucunda 3 jeneratör, iki akü, 8 tüp, 10 cep telefonu bataryası, iki kilogram gübre, 80 metre kablo, iki şemsiye, bir tavla ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı


İMHA EDİLDİ

Düzenlenen operasyonla ilgili delil niteliğinde olan malzemelere el konulduğu aktarılan açıklamada, diğer malzemelerin ise olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

Jandarma Erzincan'da 12 ayrı noktaya operasyon yaptı

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