2 kişi su kanalında ölü bulundu

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvuran Kadir Yıldırım ve Mustafa Karakaş, oğulları Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş’ın iki gündür kayıp olduklarını bildirdi.

SU KANALININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmada, gençlerin kullandığı 33 N 5965 plakalı otomobilin, Yenice Mahallesi’nde bulunan su kanalının içine düştüğünü belirledi.

Vinç yardımı ile araç su kanalından çıkarıldı.

Kaybolduğu bildirilen Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş’ın cesetleri, araç içerisinde bulundu.