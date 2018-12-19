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2 kişi su kanalında ölü bulundu

Mersin'de kayıp olduğu ihbar edilen iki gence, bir otomobilin içinde su kanalına düşmüş halde ulaşıldı. İkilinin cesedi, vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.

İHA | 19.12.2018 - 14:52..
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Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvuran Kadir Yıldırım ve Mustafa Karakaş, oğulları  Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş’ın iki gündür kayıp olduklarını bildirdi.

SU KANALININ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmada, gençlerin kullandığı 33 N 5965 plakalı otomobilin, Yenice Mahallesi’nde bulunan su kanalının içine düştüğünü belirledi.

Vinç yardımı ile araç su kanalından çıkarıldı.

Kaybolduğu bildirilen Doğan Yıldırım ve Hasan Karakaş’ın cesetleri, araç içerisinde bulundu.

2 kişi su kanalında ölü bulundu

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