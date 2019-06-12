Zonguldak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen İhsan Muhammet Şeneren (64) idaresindeki 07 FDK 67 plakalı kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü İhsan Muhammet Şeneren hayatını kaybederken, eşi Yıldız Şeneren (61) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazada ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi ViDEO

ACI HABERİ VEREMEDİ

Kaza yerinde jandarma personeli ölen sürücünün oğluna telefonla ulaştı ancak acı haberi veremedi. Jandarma personeli, yolda acele edip kaza yapmamaları için annesi ve babasının yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.