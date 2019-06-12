taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7908
Euro
6.5422
Altın
1333.48
Borsa
92605.84
Gram Altın
248.748

Jandarma kazada ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

Samsun'da kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

İHA | 12.06.2019 - 19:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen İhsan Muhammet Şeneren (64) idaresindeki 07 FDK 67 plakalı kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü İhsan Muhammet Şeneren hayatını kaybederken, eşi Yıldız Şeneren (61) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazada ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

Jandarma kazada ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi ViDEO

ACI HABERİ VEREMEDİ

Kaza yerinde jandarma personeli ölen sürücünün oğluna telefonla ulaştı ancak acı haberi veremedi. Jandarma personeli, yolda acele edip kaza yapmamaları için annesi ve babasının yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma kazada ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

Jandarma kazada ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

170
Bakan Soylu'nun sözlerine Nihal Olçok cevap verdi

Bakan Soylu'nun sözlerine Nihal Olçok cevap verdi

966
Burcu Çetinkaya boşandı

Burcu Çetinkaya boşandı

247
Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

70
30 bin liranın altında ikinci el araçlar

30 bin liranın altında ikinci el araçlar

144
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

176
Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir