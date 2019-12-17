Jandarma Genel Komutanlığı, motosiklet kullanıcılarının trafikte hız sınırına ve kurallara uymaları gerektiği konusunda hatırlatma ve uyarı nitelliğinde bir video paylaştı.

UÇMAK İSTİYORSAN UÇAĞA BİN

Komutanlığın resmi twitter hesabından yayınlanan video, ''Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin!'' notuyla paylaşıldı.

Jandarma motorcuları uyardı VİDEO

''TAMAM BEN OLDUM DEME''

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: ''Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin! “Tamam, ben oldum” demeyen, trafik kurallarına harfiyen uyan, sorumluluk sahibi olan ve hünerlerini başkalarına ispatlamak zorunda olmadığının farkına varan tüm motosiklet sürücülerimize, güvenli sürüşler dileriz.''