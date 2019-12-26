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Jandarma olarak tanıtıp 7 bin TL'yi cebe indirdiler

Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, girdikleri evdeki kadını, kocasının gözaltına alındığı ve karakolda kendisinden para istediği yalanıyla kandırdı.

İHA | 26.12.2019 - 15:17..
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Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bozkurt’un evine gelen iki şahıs, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp kapıyı açan Bozkurt’un eşi Rukiye Bozkurt (45) ile görüştü.

"EŞİNİZ GÖZALTINA ALINDI" YALANI

Dolandırıcılar Bozkurt’a, “Jandarmadan geliyoruz, eşiniz gözaltına alındı ve jandarma karakolunda paraya ihtiyacı var. Sizden gelip para almamızı istedi ayrıca altın da varsa verin, incelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz.” diyerek evdeki ziynetleri istedi.

Jandarma olarak tanıtıp 7 bin TL'yi cebe indirdiler

EVİNDE OLAN ALTINI VERDİ

Kadına strese girmesine gerek olmadığını da söyleyen dolandırıcılar, ayrıca kocasının kendisini karakolda beklediğini de belirttiler. Dolandırıcılara inanan Bozkurt ise evde bulunan 10 çeyrek altın ve 1 bileziği şahıslara verdi. Altınları alan şahıslar daha sonra plakası olmayan bir otomobil ile evin önünden ayrıldı. Rukiye Bozkurt, dolandırıldıklarını ise eşi eve gelince anladı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Bunun üzerine Bozkurt, hemen Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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