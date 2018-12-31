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Jandarma operasyonu aksiyon kamerasında

Jandarma Genel Komutanlığınca, personelin zorlu arazi ve hava şartlarında sürdürdüğü operasyondan görüntülerin yer aldığı video yayımlandı.

AA | 31.12.2018 - 22:20..
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Jandarma operasyonu aksiyon kamerasında

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, bir jandarma personelinin vücudundaki aksiyon kamerasına yansıyan operasyon görüntülerine yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu milletin evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıkları için kıyaslanacak örnek bulunamaz." sözüyle başlayan videoda, jandarma birliğinin zorlu arazi ve kış şartlarına rağmen operasyonu azim ve kararlılıkla sürdürdüğü görülüyor.

Jandarma operasyonu aksiyon kamerasında

ELLER TETİKE, BUZ KESEN HAVADA OPERASYON

Bölge haritası üzerinden görev paylaşımında bulunan jandarma personeli, soğuk havaya aldırış etmeden elleri tetikte operasyonu gerçekleştiriyor.

Videoda jandarma komutanının, telsizden jandarma personeline yönelik konuşması da yer alıyor.

"VATAN DEDİĞİMİZ TOPRAK, HAİNE ANCAK MEZAR OLUR"

Komutan, konuşmasında jandarma personeline şu mesajı verdi:

"Jandarma komandolar, girilmedik in kalmayana kadar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar memleketin her bir metrekaresinde huzur ve güven sağlanana kadar dinlenmek yok, uyumak yok, gün, gece, kar, kış yok. Yol sarp, yol çetin, yol soğuk... Ay yıldızın ışığı yeter bize gece çökerse, cumhuriyetin ışığı ısıtırız bizi ayaz çıkarsa, milletin duası yeter bize zora düşünce. Yağmur düşer, sel olur akar gider, kar düşer, çığ olur erir gider, yiğit düşerse toprağa o toprak vatan olur, vatan dediğimiz toprak haine ancak mezar olur."

BİR YILDA BİN 148 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Videonun sonunda, Jandarma Genel Komutanlığınca, bu yıl içinde düzenlenen terör operasyonlarında bin 148 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma birliklerinin, 2019 yılında da terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Paylaşımda, "Milletimizin huzurunu bozan, devletimizin bekasına göz diken teröristler, tek tek inlerinde bulunup etkisiz hale getirilene kadar soğuk bizi üşütmeyecek, gece bizi uyutmayacak, zorluklar bizi yıldırmayacak." mesajı yer aldı.

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