1 Jandarma ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet tabanca ve 200 gram uyuşturucu madde buldu.

2 Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti Kendisine yapılan ırkçı saldırı sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in ay-yıldızlı bir kolyeyle maçın oynanacağı stada gelmesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

3 Eroinle yakalanıp 'İçiciyim' diyen torbacı tutuklandı Sokakta eroin sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor Pentagon'un 2018 yılında ordudaki tecavüz verilerini içeren raporu yayımlandı. Buna göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterdi.

5 Bulgaristan'ın düzensiz göçmen iş birliğinden memnun Tanrı bizi göç dalgasından korusun diyen Bulgaristan Başbakanı, Yunanistan ile düzensiz göç konusunda ciddi sorunlar yaşadığını belirtirken Türkiye'de ise iş birliğinin mükemmel olduğuna vurgu yaptı.

6 Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatıyor ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını 'tehlike arz ettiği için' kalıcı olarak kapattığını duyurdu.