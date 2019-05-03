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Jandarma ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet tabanca ve 200 gram uyuşturucu madde buldu.

İHA | 03.05.2019 - 08:56..
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Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Alidam Köyünde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar bulundurduğunun belirlenmesi üzerine,  şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.

EVİNDEN TABANCA, MERMİ VE ESRAR ÇIKTI

Yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet şarjör, 144 adet mermi ve 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile birlikte M.K. isimli şahıs adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Jandarma ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi

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