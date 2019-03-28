taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3977
Euro
6.2043
Altın
1309.84
Borsa
91855.14
Gram Altın
227.356

Jandarma uygulaması yoklama kaçakları yakalandı

Jandarma tarafından yapılan uygulamalarda 23'ü yoklama kaçağı 32 kişi yakalanarak ceza kesildi.

AA | 28.03.2019 - 06:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu, Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı 311 personel ile belirlenen noktalarda şok uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 5 bin 55 kişi sorgulandı. Kontrol edilen bin 870 araçtan 8'i trafikten men edilirken, 22 araca da 15 bin 135 lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma uygulaması yoklama kaçakları yakalandı

ARAMA YAPILAN KİŞİLERİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uygulama kapsamında 23 yoklama kaçağı yakalanırken, arama yapılan kişilerin üzerinden 32 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu ve asayiş olaylarından 9 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

0
8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

6
Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

25
Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

7
AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

17
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, General Hafter'le görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, General Hafter'le görüştü

4
Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir