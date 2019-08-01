Jandarma uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

23 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Habil Karahan, Erzincan-Sivas karayolunun Kantarlar mevkisinde 24 AAH 758 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil, takla atıp devrildi.
ARKADAŞI ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Uzman Çavuş Habil Karahan, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki meslektaşı Batuhan Güneş, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saat süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Güneş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK
Erzincan Tercan doğumlu Uzman Çavuş Habil Karahan'ın, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.