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Jandarma uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

Erzincan'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden jandarma komando uzman çavuş hayatını kaybetti, yanındaki meslektaşı ise yaralandı.

DHA | 01.08.2019 - 10:42..
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23 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Habil Karahan, Erzincan-Sivas karayolunun Kantarlar mevkisinde 24 AAH 758 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil, takla atıp devrildi.

Jandarma uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

ARKADAŞI ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Uzman Çavuş Habil Karahan, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki meslektaşı Batuhan Güneş, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saat süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Güneş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK

Erzincan Tercan doğumlu Uzman Çavuş Habil Karahan'ın, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Jandarma uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

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