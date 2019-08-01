Jandarma uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

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Bursalı demirci yaptığı S-400 maketiyle dikkat çekti

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Beyoğlu'nda çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi bıçaklandı

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1 Kayseri'de öldürülen kadın katilinin videosunu çekti 13 gün önce katil zanlısından şikayetçi olan ancak şikayetinden vazgeçen kadının videosu, yaşadığı korkuyu ortaya çıkardı.

2 Rıdvan Dilmen: Vedat son yılların en iyi transferi Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat'ın son yıllardaki en iyi transfer olduğunu ifade ederken, Kolarov'un ise mutlaka alınmasını gerektiğini belirtti.

3 Trump'tan Putin’e yardım teklifi ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için Putin'e yardım teklifinde bulundu.

4 Çin'de torununa işkence eden babaanne tutuklandı Anne ve babası tarafından babaannesine emanet edilen 6 yaşındaki kız çocuğu, inanılmaz işkencelere maruz kaldı. Babaannesi çocuğu, elektrik kablosuyla dövdü, pense ile etlerini kopardı.

5 Nijerya'da kaçırılan Türklerden ikisi ülkeye geldi Nijerya'da 19 Temmuz'da kaçırılan ve bir hafta sonra sonra düzenlenen operasyonla özgürlüklerine kavuşan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ile Seyit Emre Çelik, bugün Türkiye'ye gönderildi.

6 Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı ABD Büyükelçiliği, 4 adet Boeing CH-47F Chinook helikopterinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.