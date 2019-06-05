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Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

Aksaray'da kontrolden çıkan ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yaşamını yitirdi, Elif Talay yaralandı.

İHA | 05.06.2019 - 01:16..
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Taşpınar Beldesi'ndeki jandarma karakol komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yönetimindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif Talay yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

Tedavi altına alınan yaralılardan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Elif Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi


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