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Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

Yemin töreninde güzel bir gösteriye imza atan kadın ve erkek komandolar

AA | 05.04.2019 - 16:26..
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İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1027 uzman erbaş, 20 haftalık kursun ardından düzenlenen törenle mezun oldu.

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

Yeni Foça Jandarma Komanda TMH Okul Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma komandoların, vatanına göz diken hainleri inlerinde bulup avlayacak bir şahin gibi yetiştiklerini ifade etti.

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

"HER TÜRLÜ TERÖR VE ŞER ODAĞINA KARŞI MÜCADELE EDECEKSİNİZ"

Komandoların tarihe mal olan kahramanlar gibi dağları, dereleri, tepeleri teröristlere dar edeceğine inandığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu: "En kutsal varlığınız olan canınızı, yüce Türk milleti ve aziz vatanımız uğrunda gerektiğinde seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır. Birlik ve beraberlik içinde, 'Anadolu'da aynı güneşin altında yaşayan herkes birinci sınıf vatandaşımızdır' anlayışıyla, 'halkımıza hizmetin hakka hizmet' bilincinde olarak, birleştirici ve kucaklayıcı olarak vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Her türlü terör ve şer odağına karşı mücadele edeceksiniz. Bu hizmet doğrultusunda canlarınızı milletimizin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, şanlı bayrağımıza, şehitlerimizin kanıyla sulanan aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne adayacağınızdan şüphemiz yoktur."

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

GÖSTERİLER

Törende, aralarında kadın astsubayların da yer aldığı askerler, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Meskun mahal operasyonu gösterisinin de gerçekleştirildiği gösteriler, büyük beğeni topladı.

Komando andının okunmasının ardından uzman erbaşlar yakınlarıyla bir araya geldi.

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

Jandarma uzman erbaşlar yemin etti

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