Jandarma ve Emniyet'ten 23 Nisan klibi

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun." başlığıyla yayımlanan klipte, çocuklara hitaben şu ifadeler yer aldı:

"SEN HAZIR OLUNCAYA KADAR HEP YANINDAYIZ"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan bu Cumhuriyet, bir gün sana emanet olacak çocuk. Sen o güne hazır oluncaya kadar biz hep senin yanında olacağız. Sen bu yolda, emin adımlarla geleceğe yürümeye korkmadan devam et. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun."

Jandarmadan 23 Nisan Klibi

EMNİYET'TEN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP

Türk Polis Teşkilatı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan bir videoyu yayınladı:

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

#23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı Kutlu olsun"

Türk Polis Teşkilatı'ndan 23 Nisan Klibi