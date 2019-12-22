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Jandarma yalanıyla dolandırıcılık: 2 tutuklama

Yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak altınlarını çalan iki dolandırıcı tutuklandı.

DHA | 22.12.2019 - 19:09..
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Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve Burdur'da yaşlıların dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Özellikle tespit ettikleri yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtan 2 kişinin, evlere giderek, ellerindeki altın ve paraların kuyumcudan çalındığı yalanıyla kendilerine teslim edilmesini isteyip, dolandırıcılık yaptığını belirledi.

250 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, bu yöntemle Denizli ve Burdur'da 3 olayda toplam 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Hasan Yıldız ile Fatih Dede olduğu belirlenen 2 kişi, dün JASAT ekipleri tarafından yakalandı, üzerlerinde yapılan aramada da yüklü miktarda para bulundu.

'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama -1

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Yıldız ve Dede, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama -2

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