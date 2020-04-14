Bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin günü birlik işlerini, güvenlik güçleri yapıyor.
Bunlara son örnek ise Adıyaman’ın Besni ilçesi Şambat beldesinden geldi.
5 DÖNÜMLÜK BAHÇEYİ SÜRDÜ
156 Jandarma İhbar Hattı’nı arayarak yardım talebinde bulunan Fatma Gençer’in yardımına ekipler yetişti. Jandarma görevlisi traktöre binerek, yaşlı kadının 5 dönümlük bahçeyi sürdü.
Jandarma yaşlı kadının bahçesini sürdü VİDEO
Yaşlı kadının bahçesine bostan ekeceği öğrenildi.