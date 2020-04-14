Bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti

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Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine savcılıktan itiraz

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalanarak tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına, savcılık itiraz etti.