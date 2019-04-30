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Jandarmadan 16 bin personelle Türkiye Duman uygulaması

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 bin personelle gerçekleştirdiği "Türkiye Duman" uygulaması kapsamında 15 bin iş yeri denetlendi, çeşitli suçlardan aranan 480 kişi yakalandı.

AA | 30.04.2019 - 08:38..
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Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına engel olunması ve genel sağlığın korunması maksadıyla 16 bin personel, 150 tütün ve uyuşturucu köpeğinin katılımıyla "Türkiye Duman" uygulaması icra etti.

Jandarmadan 16 bin personelle Türkiye Duman uygulaması

15 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan, kaçak veya mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen tekel bayi, büfe, bakkal vb. isimler altında faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin işyeri denetlendi.

Uygulama soncunda, 2 bin 475 paket kaçak sigara, 52 bin 394 içi doldurulmuş makaron, 63 bin 400 içi boş makaron, 262 kilo 429 gram sarmalık kıyılmış tütün, 1 kilogram esrar, 10 uyuşturucu hap, 10 kilogram kaçak çay ve 852 sahte bandrol ele geçirildi.

Jandarmadan 16 bin personelle Türkiye Duman uygulaması

424 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 480 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 30 kişi tutuklandı.

Haklarında adli ve idari işlem yapılan 118 kişi ile 49 işyerine toplam 424 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan 16 bin personelle Türkiye Duman uygulaması

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