1 İzmir Konak'ta polisten kaçan şahıs yakalandı Dur ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan şahısın, kaçarken attığı poşetten çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

2 Jandarma'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir video yayınladı.

3 Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sezon sonuna kadar kazanırsak, nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor."dedi

4 Süper Lig'de zirvedeki son durum Süper Lig'in 26. haftasında lider Başakşehir, Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı. Takipçisi Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Bursaspor'u 3-2 mağlup edip puan farkını 6'ya indirdi.

5 Ekrem İmamoğlu Yasin okudu Muhazakar seçmenin oylarına talip olan CHP adayı İmamoğlu camide Kur’an okurken, partililer kapıda bekledi.

6 Yeni Zelandalı polis şefinden duygusal konuşma Yeni Zelanda Emniyeti'nde üst düzey komiserlerden biri olan Naila Hassan yaptığı konuşmada, "Gururlu bir Müslümanım" ifadelerini kullandı.