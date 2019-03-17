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Jandarma'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir video yayınladı.

İHA | 17.03.2019 - 22:16..
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı için anma törenleri düzenlendiyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı, “18 Mart Çanakkale Zaferi” isimli videoyu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Yayınlanan video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Jandarma'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu

"SANA DAR GELMEYECEK MAKBERİ KİMLER YAZSIN"

Çanakkale ve jandarmaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya şu not düşüldü:

Jandarma'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın! Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

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