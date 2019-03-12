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Jandarmadan 6 aylık göçmen kaçakçılığı bilançosu

Operasyonlarda 6 ayda 22 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarırken, bu olaylarda 71 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

İHA | 12.03.2019 - 10:41..
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, kaçakçılara göz açtırmadı.

6 AYDA 22 KAÇAKÇILIK OLAYI AYDINLATILDI

Yapılan kapsamlı istihbari çalışmalar sonucu, “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işleyen şüphelilere yönelik son 6 ay içerisinde icra edilen operasyonlarda, 22 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı.

Jandarmadan 6 aylık göçmen kaçakçılığı bilançosu

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu olaylarda 71 organizatör yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı. Bu organizatörlerden 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 24’ü adli kontrol şartıyla, 12 şahıs ise ifadelerinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarmadan 6 aylık göçmen kaçakçılığı bilançosu

GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Ayrıca yakalanan 187 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Jandarmanın yaptığı operasyonlarda; şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçunda kullandığı 12 araca el konularak, toplam 34 bin 497 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan adli aramalarda; 4 adet gece görüş dürbünü, 5 adet el dürbünü, 1 adet hedef noktalayıcı, 1 adet tüfek dürbünü, 17 adet el telsizi, 24 adet el telsizi bataryası, 9 adet telsiz şarj aleti, 1 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 7 adet av tüfeği, 24 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kaleşnikof fişeği, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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