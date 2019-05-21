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Jandarmadan ceylan yavrusuna şefkat

Jandarma ekipleri, yolunu kaybetmiş ceylan yavrusunu koruma altına alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

İHA | 21.05.2019 - 17:55..
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Samsun’un Ayvacık ilçesi Şenpınar Mahallesi’nde vatandaşlar, annesini kaybetmiş ve kaybolmuş ceylan yavrusu buldu.

Olayı haber alan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ceylanı teslim aldı. Yabani hayvanların zarar vermemesi için ceylanı koruma altına alan jandarma, onu daha sonra Samsun Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

8 YAVRU TESLİM EDİLDİ

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2019 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle yaralanan 8 ceylan yavrusunu, Milli Parklar'a teslim ettiği öğrenildi.

Jandarmadan ceylan yavrusuna şefkat

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