Binali Yıldırım: Af yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

1 Düzce'de cami deposundan iguana çıktı Cami deposundan sesler duyan cemaat, gelen seslerin 82 santim uzunluğundaki bir iguanaya ait olduğunu belirledi.

2 Ödünç Ferrari ile kaza yaptı: 260 bin TL zarar çıktı Bahtsız bir sürücü, arkadaşından ödünç aldığı 4 milyon TL değerindeki Ferrari marka otomobille kaza yaptı.

3 Edirne'de 550 göçmen yakalandı Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 550 düzensiz göçmen yakalanarak, göçmen idaresine sevk edildi.

4 Aida Music ilk Türkçe şarkısını yayınladı Aida Music’in V.I.P ismiyle ilk Türkçe şarkısı yayınlandı. Aida ismiyle müzik dünyasında yer alan sanatçının, daha önce pek çok çalışması önemli müzik platformlarında yer almıştı.

5 Jandarmadan ceylan yavrusuna şefkat Jandarma ekipleri, yolunu kaybetmiş ceylan yavrusunu koruma altına alarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

6 Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor Annesi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan Kırgız yetim Asanov’un evi, bir an önce yenilenmezse mevcut evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetim Aybek ve annesi, Türkiye’den yardım istiyor.