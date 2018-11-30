Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu-İpekyolu Mahallesi’nde O.A. isimli şahsa ait ayakkabı mağazasında kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisine ulaştı.
8 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A.’nın işyerinde yaptığı aramada 57 kilogram tütün, 8 bin 330 adet makaronlara basılmış kaçak sigara, 5 bin 600 adet boş makaron ve 620 adet sigara filtresi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahsa idari para cezası uygulandı.