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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Bursa’nın Gürsu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satan iş yerine operasyon düzenlendi.

İHA | 30.11.2018 - 20:13..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu-İpekyolu Mahallesi’nde O.A. isimli şahsa ait ayakkabı mağazasında kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

8 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A.’nın işyerinde yaptığı aramada 57 kilogram tütün, 8 bin 330 adet makaronlara basılmış kaçak sigara, 5 bin 600 adet boş makaron ve 620 adet sigara filtresi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahsa idari para cezası uygulandı.

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