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Jandarmadan kaçan defineci, uçurumda ölü bulundu

Denizli'de define için kaçak kazı yaparken jandarma devriyesini görüp, dağlık alanda kaçan iki kişiden birinin cesedi, 1 gün sonra 40 metrelik uçurumun dibinde bulundu.

DHA | 04.08.2019 - 04:14..
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Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde, Ayhan Bayrak (46) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı define aramak için Bekirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapmaya başladı.

JANDARMADAN KAÇTILAR

Bu sırada bölgede gezen jandarma devriyesini gören Bayrak ve arkadaşı jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayıp, dağlık alanda kaçmaya başladı. Karanlıktan faydalanan Bayrak ve arkadaşı kısa sürede gözden kayboldu.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Dağlık alanda jandarmadan kaçan Bayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bayrak'ın gece kaçarken düşmüş olabileceği değerlendirilince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verildi.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMDA BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekipleri, ceset arama köpeğiyle birlikte kaçak kazı yapılan bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmasında 40 metrelik uçurumun dibinde Ayhan Bayrak'ın cesedi bulundu.

Jandarmadan kaçan defineci, uçurumda ölü bulundu

Yapılan incelemede Bayrak'ın 40 metre yükseklikten düşerek öldüğü tespit edildi. Bayrak'ın cesedi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Jandarma ekipleri kaçan diğer kişiyi arıyor.

Jandarmadan kaçan defineci, uçurumda ölü bulundu

Jandarmadan kaçan defineci, uçurumda ölü bulundu

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