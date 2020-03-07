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Jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

Jandarma ekipleri, uygulama için durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek Kadınlar gününü kutladı.

İHA | 07.03.2020 - 18:54..
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Afyonkarahisar Sandıklı Hüdai Kaplıcaları yolunda Jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcu olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Ekipler, durdurulan bir araçta nişan için yola çıkan bir çifte çiçek takdim etti. Yeni çifte ömür boyu mutluluklar dileyen ekipler, yolda yürüyüş yapan kadınları da unutmadı.

Jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden kadınlar mutlu olduklarını böyle bir günde hatırlanmanın güzel bir davranış olduğunu ve çiçekler içinde ekiplere teşekkür ederek “Jandarma iyi ki var, Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dediler.

Jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Trafik ekipleri aynı zamanda trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, aşırı hız yapılmaması gibi konularda da kadın sürücülere uyarılarda bulundu.

Jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

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