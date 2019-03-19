taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47715
Euro
6.22055
Altın
1307.18
Borsa
104861.64
Gram Altın
230.192

Jandarmadan narkotik ve hırsızlık operasyonu

Ankara'da bir özel üniversitenin kampüsü çevresinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

AA | 19.03.2019 - 21:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde bulunan bir özel üniversitenin kampüsü civarında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen İ.B.K, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımı için hazırlanan düzenek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 50 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü örenildi.

HIRSIZLIK ZANLILARINA GÖZALTI

Mamak ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, "Mayalılar" olarak bilinen suç grubu mensuplarını takibe aldı.

Zanlılara ait olduğu belilenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ile 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, E.M. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

332
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

48
BMW fabrikasında işçiye Türkçe konuşma yasağı

BMW fabrikasında işçiye Türkçe konuşma yasağı

344
2018'in en işlek havalimanları belli oldu

2018'in en işlek havalimanları belli oldu

97
Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

106
Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

39
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

330
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir