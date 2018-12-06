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Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Gençlerin ve çocukların, zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla Ankara genelinde, 365 jandarma personelinin denetim yapıldı.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 09:17..
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak okul, park ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda Huzurlu Parklar ve Okul Önleri uygulaması başlatıldı.

SIKI DENETİM YAPILDI

365 personelin katıldığı uygulama kapsamında, okul çevreleri, parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi. Ayrıca, karadan yapılan denetimlerin yanı sıra havadan İHA ve drone ile de özellikle okulların çıkış saatleri sıkı takibe alındı.

Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

AMAÇ TEHLİKELERDEN KORUMAK

Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ile terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

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