Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak okul, park ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda Huzurlu Parklar ve Okul Önleri uygulaması başlatıldı.

SIKI DENETİM YAPILDI

365 personelin katıldığı uygulama kapsamında, okul çevreleri, parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi. Ayrıca, karadan yapılan denetimlerin yanı sıra havadan İHA ve drone ile de özellikle okulların çıkış saatleri sıkı takibe alındı.

AMAÇ TEHLİKELERDEN KORUMAK

Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ile terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.