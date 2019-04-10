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Jandarmadan polise pankartlı jest

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kentin en işlek noktasına astığı pankartla kutladı.

İHA | 10.04.2019 - 08:45..
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Kısa bir süre önce Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü için çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan komutanlık, bu kez de suç ve suçlularla mücadelede omuz omuza çalıştıkları polisleri unutmadı.

''KARDEŞLERİMİZİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN''

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlatılan “Kardeş kurum Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlarız” yazılı dev pankart, Aydın’ın en işlek noktası ve ana güzergahların kesişim noktası olan Efeler ilçesindeki Yeni Dört Kavşağı’na asıldı.

Jandarmadan polise pankartlı jest

OMUZ OMUZA GÖREVDELER

Jandarma görevlileri tarafından kavşağa asılan pankart, yoldan geçen sürücü ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Halkın huzur ve güvenliği için her türlü zorlu koşulda omuz omuza görev yapan polis ve jandarmanın Aydın’da sergilediği örnek dayanışma takdir topladı.

Jandarmadan polise pankartlı jest

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