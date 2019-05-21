Jandarma'dan sürücülere iftar daveti

Kırsal alandaki trafik denetim ve asayişten sorumlu olan jandarmalar, Erzincan- Erzurum karayolunda sürücülere sürpriz yaptı. Düzenli olarak bulunan kontrol noktasında çevirilen araçlar bu sefer kontrol için değil, iftar daveti için durduruldu.

SÜRÜCÜLERE İFTAR DAVETİ

İl Jandarma Komutanlığı önünde yapılan yol uygulamasında jandarma ekibi, iftar saatine kısa süre kala sürücüleri iftara davet etti.

Jandarma sürücüleri iftara davet etti VİDEO

Jandarmanın davetini kabul eden sürücüler araçlarını park ettikten sonra iftarlarını, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askeri personel ile açtı. Sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.