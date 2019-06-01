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Jandarmadan sürücülere kandil simidi

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine kandil simidi ikram etti.

İHA | 01.06.2019 - 00:06..
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İçişleri Bakanlığının Güven ve Huzur Uygulamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik tim ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sorumluluk alanlarında durdurdukları araçlarda sürücülere uyarılarda bulunarak kandil simidi dağıttı.Jandarmadan sürücülere kandil simidi

SÜRÜCÜLERE KANDİL SİMİDİ

Yol çevirmesi şeklinde araçları teker teker durduran Jandarma ekipleri sürücülere sürpriz yaptı. Kandil simitleri ile şoförlerin yanına gelen Jandarma ekipleri, araçların içindekilerle kandilleşti.Jandarmadan sürücülere kandil simidi

Durumdan memnun olan sürücüler de jandarma trafik timlerine teşekkür ederek kandillerini kutladı.
Jandarmadan sürücülere kandil simidi

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Jandarmadan sürücülere kandil simidi

Jandarmadan sürücülere kandil simidi

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