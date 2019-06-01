Jandarmadan sürücülere kandil simidi

İçişleri Bakanlığının Güven ve Huzur Uygulamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik tim ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sorumluluk alanlarında durdurdukları araçlarda sürücülere uyarılarda bulunarak kandil simidi dağıttı.

SÜRÜCÜLERE KANDİL SİMİDİ

Yol çevirmesi şeklinde araçları teker teker durduran Jandarma ekipleri sürücülere sürpriz yaptı. Kandil simitleri ile şoförlerin yanına gelen Jandarma ekipleri, araçların içindekilerle kandilleşti.

Durumdan memnun olan sürücüler de jandarma trafik timlerine teşekkür ederek kandillerini kutladı.

