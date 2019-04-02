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Jandarmadan yaşlılara özel ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci yıldönümü kapsamında Yaşlılar Haftası nedeniyle Tekirdağ’da yaşlılar yalnız bırakılmadı.

İHA | 02.04.2019 - 12:40..
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler tarafından, yaşlı ve hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi. Ayrıca jandarma tarafından 3 bin adet fidan dikildi.

HUZUREVİNİ ZİYARET EDİP ÇİÇEK VERDİLER

Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci yıldönümü kapsamında Yaşlılar Haftası nedeniyle Tekirdağ’da yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri ziyaret ederek yaşlılara çiçek takdim etti.

Jandarmadan yaşlılara özel ziyaret

3 BİN ADET FISTIK ÇAMI DİKİLDİ

Askerler daha sonra Kanser Haftası nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören kanser hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek hastalara moral verdi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci yıldönümü olması nedeniyle de Süleymanpaşa Yeniköy mevkiinde 3 bin adet fıstık çamı dikildi.


Jandarmadan yaşlılara özel ziyaret

Jandarmadan yaşlılara özel ziyaret

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