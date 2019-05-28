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İstanbul'da dev kaçak silah operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi.

DHA | 28.05.2019 - 08:52..
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Operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ POLİSE TAKILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.S.isimli bir kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktuğu tabancalara İstanbul'da müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin, Fatih'te bir marangoz atölyesinin bulunduğu tespit edildi. Aylar süren fiziki takip sonucunda marangozhane üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İstanbul'da dev kaçak silah operasyonu

İstanbul'da kaçak silah operasyonu kamerada

MARANGOZ ATÖLYESİNDE 20 KAÇAK SİLAH YAKALANDI

Şüphelinin elinde siyah çantalar ile marangoz atölyesine girdiğini gören jandarma ekipleri, atölyeye baskın düzenleyerek olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünü arayan jandarma ekipleri, tahta parçaları arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde, her biri ayrı ayrı mavi naylon poşetlerle ambalajlanmış ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Aynı atölyede aramalarına devam eden ekiplerinin bulduğu ikinci poşetin içerisinde de yine, ayrı ayrı naylon poşetlerle ambalajlanmış silahlar olduğu görüldü. Jandarma ekipleri, toplamda 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da dev kaçak silah operasyonu

SİLAHLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNE DAĞITILACAKTI

Ele geçirilen tabancaların, özellikle organize suç örgütlerine pazarlanmak maksadıyla getirildiğini tespit eden Jandarma, suç örgütlerine silah sevkiyatının ise motosikletli kuryeler aracılığıyla yapıldığını belirledi. Olayla ilgili incelemelerine devam ederken gözaltına alınan iki şüpheliden M.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da dev kaçak silah operasyonu

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