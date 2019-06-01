Jandarma'nın 'Yeni Atak'ı

J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterinin tanıtımı dün gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın hazırladığı video ile kamuoyuna duyuruldu.
J-1526 KANUNİ - Atak helikopteri VİDEO
"KARANLIĞIN ÜSTÜNE GÜNEŞ GİBİ DOĞMAYA HAZIRIZ"
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler oldukça ilgi çekti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız." başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi.