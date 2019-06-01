Jandarma'nın 'Yeni Atak'ı

Hafif ticari bir araçta yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bu sezon 46 gol yiyen Beşiktaş'ta transferde öncelik defans hattına verilecek. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'un alınmasını istedi.

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Motorola Moto Z4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola’nın en yeni telefonu Moto Z4, düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak duyuruldlu. Telefonun .çıkış fiyatını ve kullanıcılara sunduğu özellikleri sizler için derledik.