taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Jandarma'nın 'Yeni Atak'ı

Jandarma Genel Komutanlığı, envanterine J-1526 KANUNİ'yi ekledi. Yeni Atak'ın videosu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterinin tanıtımı dün gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın hazırladığı video ile kamuoyuna duyuruldu.

Jandarma'nın 'Yeni Atak'ı

J-1526 KANUNİ - Atak helikopteri VİDEO

"KARANLIĞIN ÜSTÜNE GÜNEŞ GİBİ DOĞMAYA HAZIRIZ"

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler oldukça ilgi çekti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız." başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi.

Jandarma'nın 'Yeni Atak'ı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

192
Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

195
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

232
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

113
Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

78
Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

74
Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminat

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir