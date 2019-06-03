Elazığ'da jandarmaya ait drone'u taşladı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yurtbaşı beldesi kırsalında drone ile havadan arazi taraması gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ YAKINDAN GÖRÜNTÜLENMEK İSTENDİ

Kontrollerde bir kişinin arazide kaçak kazı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakından görüntülemek için drone kullandı.

DRONE'A TAŞ ATTI

Bu esnada kazı yapan şüpheli kendisine yaklaştığını fark ettiği drone'a taş attı. Daha sonra drone'un uzaklaştığını gören şüpheli çukur kazmaya devam etti.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay yerinin uzak olmasından dolayı o gün yakalanamayan şüphelinin kimliği kameraya yansıyan görüntülerden tespit edildi. Şüpheli A.A, takip sonucu başka bir alanda kaçak kazı yaparken, bulunduğu çukur içinde suçüstü yakalandı.