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Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola saçtılar

Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ’dur’ ikazına uymayan bir araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta uyuşturucu madde yakalandı.

İHA | 07.04.2019 - 05:40..
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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde Aksu Köprüsü'nde yol kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, bir araca dur ikazında bulundu. Ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçan araç, Maksutuşağı Mahallesi yol ayrımında yolu kapatan sivil ekiplerce yakalandı.

KAÇARKEN JANDARMANIN ARACINA ÇARPTI

Plakası öğrenilemeyen aracın içerisinde yakalanan iki şüpheli şahsın, jandarmayı görünce araçtan yola uyuşturucu maddeleri döktüğü, poşet içerisinde kalan maddeleri ise dışarı attığı ve kaçarken jandarma aracına çarptığı öğrenildi.

Jandarma aracına çarpan şahıslar araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada 710 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola saçtılar

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