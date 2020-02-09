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Jandarmayı tehdit eden kişiyle ilgili MHP'den açıklama

Jandarmanın tehdit edildiği görüntülerde adı geçen MHP'li ilçe başkanı, A.K'nin akrabası olmadığını söyledi.

DHA | 09.02.2020 - 18:17..
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Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

Ehliyetine el konulan A.K., cezai işlem uygulayan jandarma ekibini, "Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz" diyerek tehdit etti.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.'ya 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yaptı.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından MHP’nin Vezirköprü ilçe başkanı Dursun Gülünay, açıklama yaptı.

Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti VİDEO

BİZİMLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOKTUR

Gülünay, şu ifadeleri kullandı: "Basına yansıyan üzücü olay sebebiyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Görevini icra eden Boyabat Jandarma Trafik ekiplerine edep dışı bir üslupla tepki gösteren ve kendisini Milliyetçi Hareket Partisi Vezirköprü İlçe Başkanının yeğeni olarak tanıtan şahsın, ne partimizle ne de ilçe teşkilatımızla herhangi bir bağlantısı ve ilişiği yoktur.

O İSİM 2017'DE İSTİFA ETTİ

Yaptığımız araştırmada şahsın 2017 yılında partimizden istifa eden Turan KAYA’nın ismini zikrettiği anlaşılmaktadır. Adli Makamların şahıs hakkında gereğini yerine getireceğinden ve bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görevini icra eden kolluk kuvvetlerimize yapılan bu terbiyesizliği asla tasvip etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması temennisi ile görevli personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İYİ PARTİLİ ÇIKTI

Jandarmayı tehdit eden A.K.'nin sosyal medya hesaplarında İyi Parti'ye ilgili paylaşımları dikkat çekti.

Jandarmayı tehdit eden kişiyle ilgili MHP'den açıklama

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