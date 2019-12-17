Japonya'da yaşayan Fuki Sato adındaki anne, işlerini yaparken veya ortalıkta görünmediği zamanlarda 1 yaşındaki küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için ilginç bir çözüm yolu buldu.

KARTON MAKETİNİ YAPTIRDI

Fuki Sato, oğlunun ağlamaması için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı.

Fuki maketlerden birinde ayakta dururken, bir diğerinde ise yerde otururken görülüyor.

ANNENİN ÇÖZÜMÜ İŞE YARADI

Fuki’nin eşi tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, maketin küçük çocuğu oyalamakta başarılı olduğu fark ediliyor.

Bir anlığına annesini arayan ufaklık, mutfaktaki maketi fark edince oyun oynamaya devam ediyor, hatta gülücükler saçıyor.

Japon anne, oğlu ağlamasın diye maketini yaptırdı