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Japon bakan babalık iznine çıkacak

Çocuk büyütmenin hala annenin işi olarak kabul edildiği Japonya'da, çevre bakanı, çalışan babalara örnek olmak amacıyla babalık iznine ayrılacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 16:43..
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Japon siyasetinin yükselen yıldızı olan Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi, iki haftalık babalık izni kullanacağını açıkladı.

TARİHİ BİR ADIM

Eski Başbakan Juniçiro Koizumi'nin 38 yaşındaki oğlu, Japonya'da kamuoyuna açıklayarak resmen babalık izni kullanan ilk bakan unvanını aldı. Japonya'da çocuk büyütmeye hala annenin işi olarak bakıldığından, Koizumi'nin yeni doğan bebeğiyle iki hafta geçirmek için izne ayrılması tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

BAKANLAR KURULUNDA AÇIKLADI

Eski bir TV sunucusuyla evli olan Koizumi, resmen izin kullanma kararını açıkladığı bakanlar toplantısında, bakanlık görevleriyle bebeğiyle birlikte olma arzusunu dengelemek konusunda zorlandığını söyledi. Koizumi, "Önemli kamusal görevler için istisna yapmak suretiyle toplam iki hafta, izni esnek bir şekilde kullanmak istiyorum." dedi.

Japon bakan babalık iznine çıkacak

TEŞVİK TEMENNİSİNDE BULUNDU

Bakan Koizumi, kararının toplumsal algı, kabulleri değiştirmesi ve diğer babaları aynı yola teşvik etmesi temennisinde bulundu.

DESTEK VAR

Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da karara destek vererek, erkek ebeveynliğine yönelik tavır üzerinde olumlu etkide bulunması umudunu dile getirdi. Suga, babalık iznine ayrılmak isteyen erkekler için 'yardımlaşmaya müsait bir işyeri atmosferi, toplumsal kabul ve destek yaratmanın önemli olduğunu' söyledi.

EN GENÇ ÜÇÜNCÜ BAKAN

2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'sının en genç üçüncü bakanı olan ve geleceğin başbakanı gözüyle bakılan Koizumi'nin her adımı medya tarafından yakından takip edildiğinden babalık iznine çıkmasının toplumsal etki yaratması bekleniyor.

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