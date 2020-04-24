Japon belediye başkanı: Alışverişi erkekler yapsın

Japonya'da koronavirüs salgınına karşı ilginç bir öneri yapıldı.

Osaka Belediye Başkanı Matsui İçiroo, market alışverişlerinde kadınların fazla vakit harcadığını belirtti.

Matsui, koronavirüs salgınında marketlerdeki yoğunluğun azaltılması için alışverişleri erkeklerin yapması önerisinde bulundu.

"KADINLAR, ALIŞVERİŞTE DAHA FAZLA VAKİT HARCIYOR"

Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafenin korunmasının önemine dikkati çeken Matsui, "Market alışverişlerinde kadınlar ürünlerin hangisi iyidir diye bakarken vakit geçip gidiyor.

(Matsui İçiroo)

"ERKEKLER, ALIŞVERİŞTE OYALANMIYOR"

Erkekler oyalanmadan kendilerine söylenilenleri hızlıca satın alıp geldiklerinden salgın döneminde temastan kaçınarak alışverişi halledebilmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"MARKETTE GEÇİRİLEN SÜREYİ KISALTABİLİRSİNİZ"

Sözlerine açıklık getirmesi istenen Matsui, "Eşim alışverişe gittiğinde, hangi ürün iyisidir diye farklı farklı ürünleri incelerken vakit geçiyor. Ben de dahil süpermarketlerde çok vakit geçirmeyen kimseler, sadece size söylenilenleri satın almanız söz konusuysa hızlıca gider, malzemeleri sepete doldurur, süpermarketin içinde geçirilen süreyi kısaltabilirsiniz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Matsui'nin bu önerisi sosyal medyada yoğun tepki alırken bir Twitter kullanıcısı, Belediye Başkanı'nı "kadın ve erkeklere saygısızlık yapmakla" suçladı.

DESTEK VERENLER DE VAR

Matsui'nin kadınlara karşı ön yargılı olduğuna ilişkin eleştiri içerikli yoğun paylaşımlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcılarının da Belediye Başkanı'na destek verdiği gözlendi.

JAPONYA, 121'İNCİ SIRADA

Japonya, eğitim seviyesi yüksek kadın nüfusuna rağmen Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği endeksinde 153 ülke arasında 121'inci sırada yer alıyor.

Ülkenin bu alandaki zayıf görünümü, büyük ölçüde kadınları ev işleri ve çocukların bakımıyla özdeşleştiren toplumsal bakış açısından, kadınların siyasette çok sınırlı temsil edilmesinden kaynaklanıyor.