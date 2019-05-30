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Japon devi SoftBank, 5G için Nokia ve Ericsson’la anlaştı

Japon telekomünikasyon şirketi Softbank, 5G ağ alt yapısının kurulması için Nokia ve Ericsson ile ortaklık kurdu.

DHA | 30.05.2019 - 09:53..
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Japonya'nın başkenti Tokyo merkezli halka açık telekomünikasyon şirketi olan SoftBank, 2018 yılı itibarıyla 502 milyon dolarlık gelirle Japonya için oldukça büyük bir öneme sahip.

Teknoloji şirketi SoftBank, yeni nesil beşinci jenerasyon kablosuz ağ (5G) teknolojisi için daha önce Huawei ile yapılan işbirliği ve testlere rağmen, Nokia ve Ericsson’ı ana tedarikçi olarak seçtiğini açıkladı.

softbank

Aralarında SoftBank’in de yer aldığı önde gelen Japon mobil taşıyıcı şirketleri, geçen hafta Huawei’nin yeni P30 modeli akıllı telefon satışını ertelemiş ve söz konusu modeli tüketicilere “güvenle” satıp satamayacaklarını değerlendireceklerini açıklamıştı.

Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD’li şirketlerin Huawei’yle çalışmasını yasaklamasının ardından çeşitli darbeler almış ve çeşitli sağlayıcılar Huawei’yle yaptıkları operasyonları durdurma kararı almışlardı.

Aldığı bu kararla ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında ABD tarafını seçmiş olan Japon devi Softbank, bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

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