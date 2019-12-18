Japon gazeteci tecavüz davasında haklı bulundu

Geçtiğimiz yıl ABD’de başlayan #MeToo (Ben de) hareketi, kısa süre içerisinde bütün dünyaya yayılmış ve kadın hakları savunucuları yıllardır üzeri örtülü olan cinsel taciz, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını tekrar gündeme getirmişti.

İddiada bulunan kadınlar arasında en dikkat çeken isim, 30 yaşındaki gazeteci Shiori Ito’ydu.

BİLİNCİ KAPALIYKEN TECAVÜZ ETTİ

Genç gazeteci, ülkenin tanınan ekran yüzlerinden ve spikerlerinden Noriyuki Yamaguchi’nin kendisini 2015 yılında bir iş teklifi için akşam yemeğine çağırdığını ve yemek sonrasında bilinci kapalıyken kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

180 BİN TL TAZMİNAT

Başta Japonya kamuoyu olmak üzere uluslararası gündemin bir numaralı maddesi olan Shiori Ito’nun iddiasıyla ilgili olarak karar duruşması, bugün görüldü. Japon mahkemesi, ünlü sunucu Yamaguchi’nin suçlu olduğuna karar vererek Shiori Ito’ya verdiği zarardan dolayı 3.3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

İDDİALARI YALANLADI AMA İTİRAZ ETMEYECEK

Kararın açıklanmasından sonra “zafer” yazan bir tabela tutan Shiori Ito, “Çok mutluyum.” ifadesini kullandı. Mahkemenin kararı sonrasında ünlü sunucu Yamaguchi, bir basın toplantısı düzenleyerek iddiaları yalanladı. Fakat buna rağmen Yamaguchi, karara itiraz etmeyeceğini duyurdu.