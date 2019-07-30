Japon geline Ordu'da Türk düğünü

Ordulu Bayram Görmüş, 3 yıl önce çalışma için Japonya'ya gitti. Burada Madoka ile tanıştı ve çift bir süre sonra evlilik kararı aldı.

Düğünü ise Ordu'da yapan çift, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

JAPON AİLE EĞLENCEYE AYAK UYDURDU

Düğüne gelen Japon misafirlerinin Türk müzikleri ile oynamaları ve gelinin kardeşinin topal oyunu oynaması da herkesi güldürdü. Japon gelin Madoka’nın babası ise düğün boyunca davul, annesi ise tef çaldı.

GELENEKSEL TÖREN YAPILDI

Japon gelin Madoka'nın çalarken kına gecelerinde testi kırma adetini yerine getirmesi davetliler tarafından alkış topladı. İki gün devam eden düğün takı töreni ve konvoy ile devam etti.

ÇİFT JAPONYA'DA YAŞAYACAK

Bu arada Japon gelin Madoka’nın babası düğün konvoyunu kesen çocuklara bahşiş dağıttı. Gelin ve damat ise Japonya’ya yerleşerek hayatlarına orada devam edecekler.