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Japon geline Ordu'da Türk düğünü

Ordulu Bayram Görmüş, Japonya'da çalışırken tanıdığı Madoka isimli kız arkadaşıyla evlendi. Ordu'ya gelen Japon gelin, geleneklere uydu.

İHA | 30.07.2019 - 12:51..
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Ordulu Bayram Görmüş, 3 yıl önce çalışma için Japonya'ya gitti. Burada Madoka ile tanıştı ve çift bir süre sonra evlilik kararı aldı.

Düğünü ise Ordu'da yapan çift, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Japon geline Ordu'da Türk düğünü

JAPON AİLE EĞLENCEYE AYAK UYDURDU

Düğüne gelen Japon misafirlerinin Türk müzikleri ile oynamaları ve gelinin kardeşinin topal oyunu oynaması da herkesi güldürdü. Japon gelin Madoka’nın babası ise düğün boyunca davul, annesi ise tef çaldı.

Japon geline Ordu'da Türk düğünü

GELENEKSEL TÖREN YAPILDI

Japon gelin Madoka'nın çalarken kına gecelerinde testi kırma adetini yerine getirmesi davetliler tarafından alkış topladı. İki gün devam eden düğün takı töreni ve konvoy ile devam etti.

Japon geline Ordu'da Türk düğünü

ÇİFT JAPONYA'DA YAŞAYACAK

Bu arada Japon gelin Madoka’nın babası düğün konvoyunu kesen çocuklara bahşiş dağıttı. Gelin ve damat ise Japonya’ya yerleşerek hayatlarına orada devam edecekler.

Japon geline Ordu'da Türk düğünü

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