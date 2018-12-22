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Japon İmparatoru'yla Çat Belediye Başkanı'nın farkı

Daha önce Japon İmparatoru'nun makam odasını örnek gösterip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni eleştiren CHP'ye ait ilçe belediye başkanlığının makam odası, değerlendirilmeye değer.

Detay Haber | 22.12.2018 - 22:20..
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Japon İmparatoru'yla Çat Belediye Başkanı'nın farkı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzurum'da partisine ait Çat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ahmet Hikmet Kılıç'la makam odasında görüştü. Görüşmede en çok dikkat çeken ise İlçe Belediye Başkanı'nın makam odasındaki şatafat oldu.

JAPONYA KIYASLAMASI YAPIYORLARDI

Bu fotoğraf karesinin dikkat çeken bir diğer tarafı ise; makam odasının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ihtişamından dolayı eleştirip, Japon İmparatoru Akihito'nun makam odasını örnek gösteren CHP'ye ait olması.

Japon İmparatoru'yla Çat Belediye Başkanı'nın farkı
Japon İmparatoru'nun makam odası

Japon İmparatoru'yla Çat Belediye Başkanı'nın farkı

Çat Belediye Başkanı'nın makam odası

Japon İmparatoru'yla Çat Belediye Başkanı'nın farkı


Çat Belediye Başkanı'nın makam odası

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