Japon İmparatoru'yla Çat Belediye Başkanı'nın farkı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzurum'da partisine ait Çat Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ahmet Hikmet Kılıç'la makam odasında görüştü. Görüşmede en çok dikkat çeken ise İlçe Belediye Başkanı'nın makam odasındaki şatafat oldu.

JAPONYA KIYASLAMASI YAPIYORLARDI

Bu fotoğraf karesinin dikkat çeken bir diğer tarafı ise; makam odasının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ihtişamından dolayı eleştirip, Japon İmparatoru Akihito'nun makam odasını örnek gösteren CHP'ye ait olması.



Japon İmparatoru'nun makam odası