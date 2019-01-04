Japon tarlalarında pirinç çeltik sanatı

Inakadate kentinin halkı, 1993'lerde Aomori köyünü canlandırmanın bir yolunu aramaya başladı. Köyün yarısından çoğunda devasa bir tarım arazisi vardı. Ee tarla var, pirinç var, peki bu iş nasıl turizme dönecekti? İşte bu noktada Japonların ‘pirinç çeltik sanatı’ ortaya çıkıyor. Köylüler bu sanatsal tuvalleri oluşturabilmek için, atalarından yadigâr dört farklı türde pirinci bir araya getirdiler. Tüm bu hayal gücü, ortaya muhteşem bir açık hava sergisi çıkardı!

8 BİN KİŞİLİK EKİP KOLLARI SIVADI

Her yaz çeyrek milyon turist Kuzey Honshu'daki, Aomori köyüne pirinç sanat festivaline katılmak için akın ediyor. Bu çılgın gelenek, 90'lı yılların başlarında kentini yeniden canlandırmayı umut eden 8 bin kişiyle, İnakadate köyünde başladı.

Yaz aylarında renklenen bitkilerin tarlaya geri dönüşü muhteşem oluyor:)

MONA LİSA DA VAR, STAR WARS DA

Pirinç çeltik sanatı ilk başta, basit desenlerle ve görüntülerle başladı; ancak desenler yıllar içinde level atladı. Köylüler farklı türlerdeki pirinçleri bir tuvale resim çizer gibi tarlaya işliyordu. Kullanılan her tarlanın farklı bir konsepti vardı. Bu pirinç tarlalarında Mona Lisa ve Star Wars gibi klasik sanat eserlerini de yaptılar. Marilyn Monroe, Napolyon ve Japon savaşçıları gibi popüler isimleri de çizdiler. Tarlada dev bir resim oluşturmak için dört farklı pirinç türü kullandılar.

Ortaya çıkan bu görseller, yapay renklendirici kullanılmadan doğal yöntemlerle farklı renklerde büyür. Ve sonuç!

Bakınız Marilyn:)

TOPRAĞI ADETA BİR TABLO GİBİ İŞLİYORLAR

Bu sanat eserleri, ünlü Japon filmlerin ve animelerin sergilendiği belirli bir temaya ev sahipliği yapar. Köylüler ortaya çıkmasını istedikleri görüntüye karar verdikten sonra, kabaca çizimini yaparlar. Daha sonra eğik bir perspektiften görüntü alabilmek için yerleştirme yapılır. Farklı renkteki pirinçler seçilir ve çubuklar çeltik içine konur. Görüntüye renk verecek her alan iple ayrılır ve yaz başında büyüyen bitkiler ortaya nefis tablolar çıkarır.

22 METRELİK GÖZLEM KULESİ DE VAR

Tüm bu aşamaların ardından, ortaya çıkan sanatın tamamını görebilmek için, köy ofisine 22 metre yüksekliğinde sahte bir kale kulesi inşa edildi. Bugün, yılda 350 binden fazla kişi sanatı görmek için köyü ziyaret ediyor. Küçücük bir köy kasabasının azmi, köylü zengin etti. Ellerindeki pirinç cennetini en iyi şekilde kullanan halk, karşılığı kat be kat alıyor.

İnakadate'nin başarısının ardından, diğer köyler ve kasabalar da çok geçmeden kendi pirinç çeltik sanatını yapmaya başladılar ve bugünlerde, Japonya'da tadını çıkarabileceğin 100'den fazla çeltik pirinç noktası var.

PİLAV FESTİVALİ: TEMMUZ- AĞUSTOS

Ziyaretçiler pirinç çeltik sanatını Haziran-Ekim ayları arasında görebilir, ancak renkleri en canlı olarak görebilecekleri en iyi mevsim Temmuz-Ağustos ayları. Bu yaz aylarında büyük bir festival oluyor. Bütün tarlalar hazır halde, yeni resimleriyle ziyaretseverleri bekliyor.

Inakadate’in örneğini baz alan Yamagata vilayetindeki Yonezawa gibi diğer köyler de kendi sanatlarını yaratmaya başladılar.