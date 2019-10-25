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Japon Ticaret Bakanı Isshu'dan istifa

Hakkında seçim yasasını ihlal ettiği ile ilgili haberler çıkan Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, görevinden istifa etti.

AA | 25.10.2019 - 10:01..
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Japonya Ticaret Bakanı Sugawara Isshu'Nun istifasıyla sarsıldı.

SEÇİM YASASI İHLALİ

Kyodo ajansının haberine göre, Sugawara, Tokyo seçim bölgesinde destekçilerine taziye parası, ayrıca pahalı kavunlar ve yengeç gibi hediyeler göndererek ülkedeki seçim yasasını ihlal ettiği yönünde medyada hakkında çıkan haberlerin ardından görevinden ayrıldı.

"GÖREVDEN AYRILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Sugawara basına verdiği demeçte, hükümetin işleyişini aksatmak istemediği için istifa kararı aldığını belirterek, "Yapılması gereken çok şeyin olduğu bir zamanda görevden ayrıldığım için özür dilerim." dedi.

Japon Ticaret Bakanı Isshu'dan istifa

GÖREVE GELECEK İSİM HİROSHİ OLDU

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Sugawara'nın istifasını kabul etti ve ticaret bakanlığı koltuğuna Kajiyama Hiroshi'nin geleceğini bildirdi. Abe, Sugawara'nın atanmasından kendisinin sorumlu olduğunu dile getirerek, halktan özür diledi.

BAĞIŞ YAPMAK YASAK

Japon medyasında, Sugawara hakkında, seçim kampanyasıyla ilgili yasaya aykırı olarak Tokyo bölgesindeki seçmenlere ekibi aracılığıyla pahalı kavunlar, yengeç, balık yumurtası gibi hediyeler, bir destekçinin ailesine başsağlığı parası verdiğini ileri sürülen haberler çıkmıştı.

Japonya'nın seçim yasası siyasilerin kendi seçim bölgesindeki seçmenlere bağış yapmalarını yasaklıyor.

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