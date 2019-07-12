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Japon uzay aracı Hayabusa 2, Ryugu asteroidine ikinci kez indi

Japonya'nın Hayabusa 2 uzay aracı ikinci kez Ryugu asteroidine iniş gerçekleştirerek örnek topladı.

AA | 12.07.2019 - 14:59..
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu asteroidinden başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı. 3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan araç, geçtiğimiz şubat ayında Ryugu asteroidine ilk inişini gerçekleştirmişti.

Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa 2 uzay aracının Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yaptığı belirtildi. Ryugu'dan örnekler alan uzay aracı, başarılı şekilde asteroitten ayrıldı

hayabusa2

GÜNEŞ SİSTEMİNİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ NUMUNE TOPLADI

Hayabusa 2, Ryugu asteroidine ikinci defa yaptığı inişte, Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili bilgiler sağlaması umulan numune toplama görevini başarıyla tamamlayarak asteroitten ayrıldı.

ASTEROİDİ BOMBALAMIŞTI

Dünyadan 280 kilometre uzaktaki Ryugu'ya 22 Şubat'ta ilk defa iniş yapan Hayabusa 2, nisan ayında bıraktığı patlayıcıyla asteroidin yüzeyinde yapay bir krater oluşturmayı başarmıştı.

Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak gelecek yıl Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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