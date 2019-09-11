taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7897
Euro
6.3961
Altın
1492.98
Borsa
101389.45
Gram Altın
278.078
Bitcoin
58007.6

Japon uzay kargo aracının fırlatılışı yangın nedeniyle ertelendi

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8'in fırlatılışı, ileri bir tarihe alındı.

İHA | 11.09.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 ton gerekli malzeme ulaştırmak üzere dün itibarıyla yola çıkacaktı. Ancak dün gündüz saatlerinde fırlatma platformunda tespit edilen küçük bir yangın, aracın fırlatılışının ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

Roketin fırlatılması için geri sayım esnasında platformda meydana gelen yangın, iki saat boyunca söndürülemedi. Gelen bilgilere göre, olayda yaralanan kimse olmadı. Söz konusu yangının, HTV-8 kargo aracında herhangi bir hasara yol açıp açmadığı ise bilinmiyor.

Japon uzay kargo aracının fırlatılışı yangın nedeniyle ertelendi

İKMAL İÇİN TASARLANDI

Knotori olarak da bilinen HTV-8, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından otomatik kargo uzay aracı olarak geliştirildi. Dünya yörüngesine ikmal amacıyla tasarlanan HTV araçlarından ilki, 10 Eylül 2009’da fırlatılmıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

126
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

126
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

53
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

118
Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

130
9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

93
Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir