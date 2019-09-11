Japon uzay kargo aracının fırlatılışı yangın nedeniyle ertelendi

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın uzay kargo aracı HTV-8, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 ton gerekli malzeme ulaştırmak üzere dün itibarıyla yola çıkacaktı. Ancak dün gündüz saatlerinde fırlatma platformunda tespit edilen küçük bir yangın, aracın fırlatılışının ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

Roketin fırlatılması için geri sayım esnasında platformda meydana gelen yangın, iki saat boyunca söndürülemedi. Gelen bilgilere göre, olayda yaralanan kimse olmadı. Söz konusu yangının, HTV-8 kargo aracında herhangi bir hasara yol açıp açmadığı ise bilinmiyor.





İKMAL İÇİN TASARLANDI

Knotori olarak da bilinen HTV-8, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından otomatik kargo uzay aracı olarak geliştirildi. Dünya yörüngesine ikmal amacıyla tasarlanan HTV araçlarından ilki, 10 Eylül 2009’da fırlatılmıştı.

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