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Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

Osaka Üniversitesi ve Fujikin şirketinin iş birliğinde, geleceğin bilim insanlarını eğitmek amacıyla İtalyan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin robotu üretildi.

AA | 28.06.2019 - 22:56..
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Leonardo da Vinci'nin robotu, Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılanlara tanıtıldı.

Fujikin Pazarlama Müdürü Kouichi Nakamura, Da Vinci’nin bilimsel çalışmalarının günümüze ışık tuttuğunu söyledi.

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

AMAÇ, ÖĞRENCİLERE BİLİMİ SEVDİRMEK

İlkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek, onlara Da Vinci’nin çalışmalarını kendi ağzından basit şekilde anlatmak amacıyla robotunu ürettiklerini anlatan Nakamura, “Böylece öğrencilerin eğlenerek ve heyecan duyarak bilimi öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını da eğitiyoruz.” yorumunu yaptı.

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

3 DİLDE KONUŞABİLİYOR

İlkokul öğrencilerinin sadece kitap okuyarak bilimi tam anlayamayacağını belirten Nakamura, öğrencilerin robota ilgilerinin sevindirici olduğunu, robotunun İngilizce, Japonca ve İtalyanca konuşabildiğini bildirdi.

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

İNSANLARA YANIT VERECEK, GOOGLE'A BAĞLANACAK

Vinci’nin robotunun bugün sadece belli bir bilgiyi tekrar edebildiğini aktaran Nakamura, robotun insanların sorularına cevap vermesini ve Google ile bağlantı kurmasını sağlayacaklarını söyledi.

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

BİR SONRAKİ EİNSTEİN

Robotun Osaka Üniversitesi ile üretildiğini anlatan Nakamura, milletlerin tarihi kişiliklerini robotlaştırma yönünde bir çalışmaları olduğunu ifade ederken bir sonraki robot projelerinin Albert Einstein'ın robotu olacağını belirtti.

Nakamura, Japonların eskiden beri disiplinli bir şekilde bir şeyler üretmeyi sürdürdükleri için bugün bilim ve teknoloji de ileride olduğunu da kaydetti.

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

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