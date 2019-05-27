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Japonya 105 adet F-35 alacak

4 günlüğüne Japonya'yı ziyaret eden Trump, yeni anlaşmalarla ülkesine dönüyor.

AA & Ensonhaber | 27.05.2019 - 09:48..
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Japonya 105 adet F-35 alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

Trump 4 günlük ziyareti kapsamında, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüştü.

Japonya 105 adet F-35 alacak

KUPA VERDİ

Trump ayrıca bir Sumo Güreşi müsabakasını izledikten sonra kazanan sporcuya kupa verdi.

Japonya 105 adet F-35 alacak

Japonya 105 adet F-35 alacak

Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

Japonya 105 adet F-35 alacak

"SON AYLARDA BÜYÜK MİKTARDA ASKERİ EKİPMAN GÖNDERDİK"

Trump yaptığı açıklamada, "Amerika, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesini desteklemekle birlikte, son aylarda büyük miktarda askeri ekipman da gönderdik" açıklamasında bulundu.

Japonya 105 adet F-35 alacak

Japonya 105 adet F-35 alacak

Japonya 105 adet F-35 alacak

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