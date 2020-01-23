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Japonya, 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

Daha birçok ülke 5G teknolojisine geçmemişken, Japonya şu anda 6G üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 11:20..
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Dünya genelindeki birçok ülke, kullanıcılara yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi için altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak Japonya, henüz ülkede faaliyete geçmemiş 5G teknolojisinden 10 kat daha hızlı olan 6G için çalışmalara şimdiden başladı.

Nikkei'nin son raporuna göre; Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, 6G'nin araştırma ve geliştirilmesine yönelik yeni bir birim kurarak çalışmalara başladı.

japonya

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Japonya, 6G teknolojisini araştırma ve geliştirmeye yönelik 6 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacak. 5G'den 10 kat daha hızlı olacak 6G teknolojisinde, şu ana kadar kullanılmayan frekans dalgaları kullanılacak.

Önümüzdeki on yıl içinde 6G teknolojisini tanıtmayı hedefleyen şirketler, araştırma ve geliştirme süreçlerine çoktan başladılar. Geçtiğimiz kasım ayında açıklama yapan Çin hükümeti, 6G teknolojisi için iki araştırma ve geliştirme kurumu kuracağını belirtmişti.

Finlandiya'daki birkaç üniversite ve devlete bağlı birkaç kurum da geçen yıl, 6G araştırma ve geliştirmeye dayalı projeleri başlattı.

Ayrıca LG ve Samsung gibi şirketler, Güney Kore'de 6G teknolojisi için araştırma merkezleri kurarak çalışmalara hız kazandırdı.

JAPONYA

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Japonya, 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

Japonya, 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

Japonya, 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

Japonya, 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

Japonya, 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

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