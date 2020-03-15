Japonya Başbakanı: Olimpiyatlar virüse rağmen yapılacak

1 Gürcistan'a seferlerin yasaklanması ertelendi Gürcistan havayolları ile yapılan yeni ortak mutabakat kapsamında, karşılıklı uçuşların durdurulması kararı, 20 Mart'a ertelendi.

2 Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerine ABD yaptırımlarına uymama çağrısı yaptı

3 El temizliğinde kokusuz, renksiz ve kalıp sabun kullanın Yeni tip koronavirüsten korunmak için ellerin renksiz, kokusuz kalıp sabunlarla yıkanmasını öneriliyor.

4 4 kez kanseri yenen Açelya Elmas, hastalara moral veriyor Kanseri 4 kez yenen ve 2 kere ilik nakli olan oyuncu Açelya Elmas, ilik nakli kampanyasına dikkati çekmek ve kanserli hastaları motive etmek için il il dolaşıyor.

5 Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen vatandaşları, hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri uyarısı yaptı.

6 Engelli genç, spor azmiyle örnek oluyor Karaman'da, fiziksel engeli bulunmasına rağmen başladığı fitness sporunda, engeli olmayan sporcularla yarışma cesareti gösteren 28 yaşındaki Uğur Yavuz, mücadelesiyle örnek bir davranış sergiliyor.