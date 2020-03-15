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Japonya Başbakanı: Olimpiyatlar virüse rağmen yapılacak

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ülkede ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yapılacağını ifade etti.

AA | 15.03.2020 - 04:55..
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Kyodo ajansındaki habere göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkede olağanüstü hal ilan etmeye gerek olmadığını ve koronavirüs salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağını belirtti.

Japonya Başbakanı: Olimpiyatlar virüse rağmen yapılacak

"VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Abe, "Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi ev sahipliği yapacağız" ifadesini kullandı.

Olimpiyat hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Japonya Başbakanı Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile beraber çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı: Olimpiyatlar virüse rağmen yapılacak

JAPONYA'DA 1400 VAKA, 28 ÖLÜM

Ülkede, yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 1400'ü aşarken, 28 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Başbakanı: Olimpiyatlar virüse rağmen yapılacak

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