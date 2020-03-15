Japonya Başbakanı: Olimpiyatlar virüse rağmen yapılacak

Kyodo ajansındaki habere göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkede olağanüstü hal ilan etmeye gerek olmadığını ve koronavirüs salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağını belirtti.
"VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEYECEĞİZ"
Abe, "Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi ev sahipliği yapacağız" ifadesini kullandı.
Olimpiyat hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Japonya Başbakanı Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile beraber çalıştıklarını sözlerine ekledi.
JAPONYA'DA 1400 VAKA, 28 ÖLÜM
Ülkede, yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 1400'ü aşarken, 28 kişi hayatını kaybetti.