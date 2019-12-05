Japonya bilişimde ABD ile iş birliği yapacak

Japonya ve ABD arasında yeni bir anlaşma daha yapıldı.
YASAYA ONAY ÇIKTI
Japonya'da üst meclis, ABD ile olan e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı içeren yasaya onay verdi.
VERİ AKIŞI YASAKLANMAYACAK
Bu yasayla birlikte Japonya ve ABD, video ve müzik içerikleri dahil olmak üzere elektronik veri akışını yasaklamayacağını veya kısıtlamayacağını duyurdu.
AMAZON VE NETFLIX VERGİLERDEN MUAF TUTULACAK
Ayrıca iki ülke, veri akışını tariflendirmeyecek. Böylece, Amazon ve Netflix gibi yayın servisleri, Japonya’daki vergilerden muaf tutulacak.
Bilişim teknolojileri firmalarının iş yapmalarını ve fikri mülkiyetlerini korumalarını kolaylaştırmayı hedefleyen anlaşma uyarınca hükümetler, şirketlerin kendi sınırları içinde sunucu veya veri merkezi kurmalarını da istemeyecek.
ÜCRETSİZ TRANSFERİ ÖNLEME ÇABASI
Anlaşma, Çin’in yerel verilerin ülke sınırlarının dışına ücretsiz transferini önleme çabalarının karşısında bir girişim olarak yorumlanıyor.