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Japonya bilişimde ABD ile iş birliği yapacak

Japonya, ABD ile e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek bir anlaşma yaptı.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 09:48..
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Japonya ve ABD arasında yeni bir anlaşma daha yapıldı.

YASAYA ONAY ÇIKTI

Japonya'da üst meclis, ABD ile olan e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı içeren yasaya onay verdi.

VERİ AKIŞI YASAKLANMAYACAK

Bu yasayla birlikte Japonya ve ABD, video ve müzik içerikleri dahil olmak üzere elektronik veri akışını yasaklamayacağını veya kısıtlamayacağını duyurdu.

Japonya bilişimde ABD ile iş birliği yapacak

AMAZON VE NETFLIX VERGİLERDEN MUAF TUTULACAK

Ayrıca iki ülke, veri akışını tariflendirmeyecek. Böylece, Amazon ve Netflix gibi yayın servisleri, Japonya’daki vergilerden muaf tutulacak.

Bilişim teknolojileri firmalarının yapmalarını ve fikri mülkiyetlerini korumalarını kolaylaştırmayı hedefleyen anlaşma uyarınca hükümetler, şirketlerin kendi sınırları içinde sunucu veya veri merkezi kurmalarını da istemeyecek.

ÜCRETSİZ TRANSFERİ ÖNLEME ÇABASI

Anlaşma, Çin’in yerel verilerin ülke sınırlarının dışına ücretsiz transferini önleme çabalarının karşısında bir girişim olarak yorumlanıyor.

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